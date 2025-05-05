Липчане примут участие в автопробеге 9 мая

9 мая в Липецке состоится автопробег, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Место сбора участников –парковка у гипермаркета «Ашан».

С 12:30 до 13:00 пройдёт регистрация и конкурс на лучшее тематическое оформление автомобилей, после чего в 14:00 колонна торжественно стартует по маршруту: гипермаркет «Ашан» – проспект Победы – улица Механизаторов – Набережная. Для участия обязательна предварительная регистрация через электронную форму по ссылке.

«День Победы – священный праздник, важный для каждого жителя нашей страны. Мы преклоняемся перед величием подвига и силой духа солдат, погибших на полях сражений и вернувшихся домой, тружеников тыла, которые, превозмогая горечь утрат и лишений, завоевывали победу во имя свободы и счастья будущих поколений», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.