Самый добродушный старт года – «Хвостатый добрый кросс» пройдет 3 ноября в лесополосе парка Металлургов. Вместе со спортсменами на дистанцию выйдут их домашние животные. Участников ждут следующие дистанции:

— Дети (4-8 лет) – 500 м;

— Дети (9-13 лет) – 1000 м;

— Юноши и девушки (14-17 лет) – 1000 м;

— Мужчины и женщины (18+) – 6000 м;

— Забег «Хвостатый кросс» (14+) — 2000 м.

Участие в «Хвостатом добром кроссе» бесплатное, в качестве стартового взноса организаторы просят участников принести с собой корм, пеленки, каши и прочие необходимые вещи, которые потом передадут в приюты бездомных животных. У каждого животного должен быть ветеринарный паспорт с отметками о прививках. В целях безопасности собаки должны быть на поводке и в наморднике. Всем финишерам выдадут стартовые номера, а также вручат медали и подарки от партнеров и спонсоров. Победителей и призеров наградят ценными призами. Регистрация доступна здесь.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.