7 сентября в 11:00 на стадионе «Металлург» в Липецке пройдет Гранд-финал двух проектов «Мультиспортивная детская Лига» и «Мультиспортивная семейная лига». Участников ждут спортивные испытания, лотерея с призами, аквагрим, бампербол, настольные игры, мастер-классы по лепке из пластилина и рисованию.

Каждый ребенок-мультиспортсмен получит финальную медаль и уникальную плавательную шапочку. Дети, прошедшие все 11 этапов Мультилиги и не пропустившие ни одного соревновательного дня, получат суперприз. Участники Семейной лиги получат брендированные рюкзаки, а самые сильные семейные команды по итогам трех этапов – суперприз.

«Любовь к спорту начинается в семье, где дети делают первые шаги и одерживают первые победы при поддержке самых близких. Именно в семье закладываются ценности, которые в дальнейшем становятся основой здорового и активного образа жизни», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.