Почти 3,5 тысячи человек из 88 регионов России подали заявки на участие в молодежном направлении главного кадрового туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из Липецкой области свои силы решили попробовать 24 жителя. Ребята получат возможность пройти стажировку в топовых отраслевых компаниях страны или обучиться в проектной мастерской и вместе с наставником превратить свою идею в реальный проект в сфере туризма.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на создание благоприятных условий развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туристской отрасли. С 2021 года в проекте открыто молодежное направление. Возраст участников – от 18 до 35 лет. Проектом туротрасли заинтересовались более 14 тысяч ребят. От Липецкой области за это время заявки подали 32 человека, из них один стал победителем.

Партнеры проекта «Мастера гостеприимства» – Министерство экономического развития РФ, ООО «Мантера-Групп», корпорация «Туризм.РФ», группа компаний «Слетать.ру», Фонд «Сколково», Росзаповедцентр, медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», Русское географическое общество, брендинговое агентство ENDY и другие. Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и Телеграм-канале.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» дает реальную возможность неравнодушным, целеустремленным и креативным молодым людям проявить себя и реализовать свои идеи. Среди липчан уже есть положительные примеры, и хочется надеяться их будет больше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.