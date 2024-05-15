Окружной полуфинал Центрального федерального округа конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоится 16-19 мая на площадке спортивного комплекса «ЦСКА Арена» в Москве. В нем примут участие более 400 семейных команд из всех регионов ЦФО, в том числе и Липецкой области, успешно прошедших дистанционный этап. В заявочной кампании конкурса приняли участие 156 795 человек из 27 280 семейных команд.

Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. 19 мая будут объявлены победители. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Окружные полуфиналы уже прошли для участников из Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и новых регионов страны. К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 5-8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»).

«Популяризация крепких семей и семейных традиций – одна из важнейших стратегий государства, которая способствует улучшению демографии в стране и формированию у подрастающего поколения правильных ценностей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.