Делегация Липецкой области во главе с заместителем губернатора Игорем Кремнёвым примет участие в выставке «Всероссийский день поля – 2022». Одно из ключевых событий в сфере АПК состоится 28–30 июля в поселке Сокольники Калининградской области.

Традиционно выставка представит самую современную сельхозтехнику и оборудование, новейшие разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. При этом оценить достижения отрасли можно в реальных полевых условиях, масштабный комплекс под открытым небом включает в себя опытные поля, демонстрационные делянки и участки-полигоны для техники. Всего выставка займет площадь 37 гектаров, из которых около одного гектара отдано под яровые культуры, выращиваемые в Калининградской области. Здесь будут представлены 64 сорта и гибрида пшеницы, ячменя, овса, гречихи, кукурузы, сои, рапса, других растений.

«Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно, поддерживая высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, постоянно повышать качество производимых продуктов питания. На решение этой задачи и направлены подобные форумы», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках деловой программы эксперты и участники рынка обсудят приоритеты развития растениеводства в стране. Центральным событием станет пленарное заседание под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, которое посвящено стратегическим ориентирам отрасли на 2022–2030 годы и инструментам их достижения. Трансляция будет доступна на сайте Минсельхоза России. Кроме того, состоятся дискуссии по вопросам повышения эффективности земледелия, работы систем прослеживаемости зерна, пестицидов и агрохимикатов, развития отечественного семеноводства, органического сельского хозяйства, мелиоративного комплекса, а также по другим актуальным темам.

В этом году помимо обширной программы для профессионалов отрасли, будет организована и фестивальная часть для жителей Калининградской области и гостей из других регионов страны. Они смогут посетить выставку животных и родео, творческие мастерские, ярмарку мастеров, где можно приобрести разнообразную ремесленную продукцию. Предусмотрена и насыщенная развлекательная программа с выступлением звезд российской эстрады, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.