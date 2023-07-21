Специалисты Регионального центра компетенций Липецкой области принимают участие в Пятом федеральном форуме «Производительность 360», который проходит в Казани. На площадке IT-парка имени Башира Рамеева собрались лучшие специалисты со всей России для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

Деловая программа форума включает в себя пленарные заседания и сессии по темам повышения эффективности бизнеса, экономического суверенитета России, взаимодействия государства и бизнеса, а также расширения границ внедрения бережливых технологий. Форум проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», который был утверждён Президентом РФ в 2018 году. Уже тысячи предприятий по всей стране присоединились к оптимизации производства. Липецкая область уже несколько лет входит в ТОП-10 регионов по реализации данного нацпроекта.

В Липецкой области уже 82 предприятия присоединились к национальному проекту. Работу по оптимизации процессов они осуществляют под руководством экспертов регионального центра компетенций – прямого агента ФЦК в Липецкой области.

«Все больше предприятий Липецкой области готовы внедрять бережливое производство. Это мощный резерв для ускорения экономического роста региона и существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает губернатор Игорь Артамонов.

На форуме более 70 управленцев поделятся опытом внедрения эффективных инструментов для развития бизнеса, наращивания объемов производства, выхода на новые рынки. Эксперты обсудят актуальные вопросы профессионального образования и расскажут, как готовить сотрудников, чтобы инвестиции в обучение приносили компаниям дополнительную прибыль.

«Инструменты бережливого производства одинаковые, но каждое производство – эксклюзив, требующий такого же подхода. Нам удалось выдержать требуемый уровень терпения в отношениях с заказчиками, с их спецификой. 80% людей не склонны к изменениям. Уже есть устоявшийся менталитет, стереотипы. Сложнее всего было создать систему, поскольку системность – залог успешного решения масштабных задач», – рассказал генеральный директор федерального центра компетенций Николай Соломон.