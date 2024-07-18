Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Клубом городского жителя. Он был создан по инициативе Липецкого горсовета из активных граждан, представителей Территориальных общественных самоуправлений и старших по дому. Встреча прошла в формате стратегической сессии.

«В планировании и выстраивании стратегии важна сопричастность с жителями, чтобы было понимание между нами о том, что нужно и что нужно в первую очередь», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сессию продолжила деловая игра «Проектируем будущее вместе», в ходе которой участники определяли приоритетные сферы, требующие особого внимания власти. Участники сделали акцент на здравоохранении, образовании, ЖКХ, безопасности, модернизации дорог, экологии, предпринимательстве, сельском хозяйстве, молодежной политике, ИТ-технологиях.

Деловая игра «Проектируем будущее вместе» является продолжением проекта, реализованного в прошлом году в регионе по инициативе Общественной палаты Липецкой области. Она проводится в рамках стратегических сессий с участием активной общественности и предпринимательского сообщества и дает возможность липчанам разобраться в тонкостях бюджетной политики, распределении средств на важнейшие направления жизнедеятельности при планировании стратегии развития региона. Также участники могут высказать свои предложения, критику и подискутировать о текущей ситуации.