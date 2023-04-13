Перспективы развития системы поддержки предпринимательства на горизонте 2025-2030 годов обсудили участники прошедшего в Подмосковье III Всероссийского форума «Мой бизнес», в котором приняла участие команда Липецкой области. В нее вошли представители центра «Мой бизнес» и сотрудники регионального управления экономического развития.

В первый день форума работа специалистов проходила в формате панельных сессий. В рамках 12 дискуссионных площадок участники проанализировали наиболее актуальные задачи. Среди них – эффективность господдержки для бизнеса, вовлеченность молодежи в предпринимательство, запуск образовательных программ, женский бизнес и многое другое. В обсуждении результатов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», а также планов развития системы поддержки бизнеса приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, представители Совета Федерации и Госдумы.

«Порядка миллиона предпринимателей получили прямую государственную поддержку, в том числе финансовую информационно-консультационную, образовательную и другую. Снижение контрольно-надзорной нагрузки и другие системные меры Правительства страны по поддержке бизнеса также коснулись широкого круга предпринимателей. Полученный опыт реализации национального проекта, донастройка инструментов поддержки в период ковида и санкций, а также развернутый анализ по видам и секторам предпринимательства послужит основой для новых направлений. В рамках форума «Мой бизнес» к решению этой задачи привлечены порядка 500 представителей региональных органов власти и институтов развития. Именно они работают с предпринимательским сообществом на местах и знают их потребности», — прокомментировала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

На форуме был запущен новый формат обмена опытом между специалистами институтов развития – лучшие региональные практики по таким направлениям, как «Эффективное взаимодействие с бизнесом», «Лучшее мероприятие», «Лучшая визуальная коммуникация» и другие были представлены в формате марафона питч-сессии. Это 60 лучших практик из 38 регионов, в том числе Белгородской, Калининградской, Челябинской областей, Пермского, Камчатского, Приморского края, ряда других субъектов РФ – финалистов профессионального этапа Национальной премии «Мой бизнес».

Липецкая область вошла в топ-3 лучших проектов сразу в двух номинациях: «Лучший кейс поддержки креативной индустрии» и «Лучшая комплексная услуга». Проект по поддержке креативных индустрий представила начальник центра поддержки предпринимательства Наталья Родионова. Проект «Лучшая комплексная услуга», который реализует региональный центр инжиниринга и кластерного развития, презентовал начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. Услуга направлена на решение проблем производственных компаний, связанных с разрывом кооперационных цепочек, а также развитие импортозамещения.

Еще одно важное событие на форуме – подписание соглашения о сотрудничестве между Минэкономразвития России, Государственным университетом управления и Фондом «Наше будущее». Стороны будут проводить Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства, некоммерческих организаций и волонтерства «Мой добрый бизнес». Ранее этот конкурс назывался «Лучший социальный проект года», он проводится с 2015 года. В 2023-м дан старт проекту с новым названием и новыми партнерами. Социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «И главное для них не просто получать прибыль, а помочь людям, суметь взять ответственность за тех, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги людям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей, оказать услуги по дополнительному обучению и многое другое», – подчеркнул Игорь Артамонов.