Липчане приняли участие в Форуме интеллектуального служения клуба «Эльбрус»

Делегация Липецкой области приняла участие в «Форуме интеллектуального служения», организованном клубом победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» — «Эльбрус» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»). Масштабное мероприятие состоялось 18 апреля на площадке Мастерской управления «Сенеж» и объединило более 300 представителей высшего управленческого звена, лидеров государственного и корпоративного секторов со всей страны.В фокусе внимания участников форума были вопросы цифровой трансформации регионов, внедрения искусственного интеллекта в государственное управление и развитие человеческого капитала.

Липецкую область на столь представительной площадке представила директор по развитию бизнеса компании «Региональные Системы Комплексной Безопасности» Жанна Корнева.В ходе деловой программы состоялась церемония вручения благодарственных писем. От лица региона были отмечены заслуги члена клуба «Эльбрус» Егора Орла, а также организатора открытого урока для школьников Липецкой области Евгении Будовской. Кроме того, по итогам переговоров была достигнута принципиальная договоренность о дальнейшем партнерстве между лидерами клуба, Правительством Липецкой области и Министерством финансов региона.

«Клуб “Эльбрус” объединяет людей, для которых интеллектуальное служение своей стране — не просто слова, а ежедневная практика. Для Липецкой области сотрудничество с лидерами этого сообщества — это возможность сверять часы с лучшими управленческими практиками. Мы видим реальную отдачу от наших совместных проектов, и форум в “Сенеже” позволил не только укрепить уже существующее партнерство, но и дать импульс новым инициативам, направленным на цифровую трансформацию региона и поддержку талантливой молодежи», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сотрудничество с Егором Орлом уже демонстрирует высокую эффективность. Суперфиналист конкурса «Лидеры России», первый заместитель директора САПФИР (Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок, Фонд «Сколково»), кандидат технических наук ранее провел для липецких школьников и студентов мастер-класс «Искусственный интеллект: навигатор». Участниками того масштабного онлайн-урока стали около 6 тысяч учеников 8-11 классов и студентов учреждений среднего профессионального образования Липецкой области.

«Форум интеллектуального служения стал не просто площадкой для обмена опытом, но и местом принятия конкретных решений. Для Липецкой области важно оставаться в авангарде цифровой трансформации, и поддержка лидеров компетенций из клуба «Эльбрус» помогает нам в достижении этой цели», — прокомментировала итоги поездки Жанна Корнева.

Новые партнерские соглашения направлены на дальнейшее внедрение передовых цифровых решений в экономику и социальную сферу региона, а также на продолжение образовательных проектов для молодежи в сфере искусственного интеллекта.