Липецкая область приняла участие в большом проекте «Русский язык и литература – культурное достояние народов России». Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Проект реализуется в три этапа (в Республике Хакасия, Липецкой области и Республике Северная Осетия-Алания), носит культурно-просветительский характер и направлен на привлечение внимания к важности проблемы изучения современного русского языка и русской литературы как неотъемлемых составляющих языковой культуры России.

Этап, который проходил в Липецкой области, включал в себя образовательные курсы и лекции, выставочные и музыкально-театральные события. Как сообщает региональное управление культуры и туризма, в Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова в рамках проекта открылась выставка «Великая невстреча. Толстой и Достоевский». Сейчас она продолжает работу.

В ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, член Совета при Президенте РФ по русскому языку Виктор Шаклеин прочитал лекцию. В Липецком колледже искусств прошла лекция по концертмейстерскому мастерству «Путь к воплощению художественного образа в аккомпанементе вокального репертуара», занятие провёл пианист, концертмейстер Москонцерта, член музыкального общества ЮНЕСКО Сергей Викторович Семёнов.

В Грязинском Центре культурного развития состоялся литературно-драматический спектакль «Мечтатели», посвящённый творчеству Фёдора Достоевского. Зрители увидели молодых актёров театра и кино – Леонида Семенова, Серафиму Красникову, Дмитрия Матвеева. Они представили спектакль в виде размышления, по-новому раскрыв жизнь и творчество великого русского писателя. Партию фортепиано исполнил Андрей Дубов.

«Уважительное отношение к русскому языку, литературе, культуре сегодня актуально как никогда. Наша задача – изучать, беречь и ценить родной язык, помнить об истоках национальной культуры, хранить и приумножать традиции, которые позволяют через много поколений прикоснуться к великому наследию наших предков», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.