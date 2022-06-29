Всероссийский молодëжный форум «ШУМ» прошел в Калининграде. В нем приняли участие более 500 молодых, активных и творческих ребят из 77 регионов России. В работе форума от делегации Липецкой области приняли участие студенты Липецкого государственного технического университета Егор Евсеев, Лиля Климантова и Анастасия Орлова, студент Липецкого государственного педагогического университета Николай Зибров, .а также специалист по работе с молодёжью «Центра молодёжи» Юлия Фурсова.

Участники обучались продакшну, пиару, дизайну, диджиталу, решали кейсы, а также выполняли творческие задания форума, одним из которых было снять промо-ролик для Центра молодëжи Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в рамках работы форума состоялся грантовый конкурс, в котором приняли участие более 100 проектов. Одним из победителей стал Николай Зибров с проектом «Центр медиа-волонтерства Фокус-48». Он подразумевает создание волонтёрского медиацентра, участники которого смогут заниматься информационным сопровождением областных городских мероприятий различных направленностей. На реализацию и поддержку идеи экспертная комиссия рекомендовала выделить Липецкой области 650 тысяч рублей.

«Молодые, перспективные, целеустремлённые люди необходимы региону, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наша молодёжь активно участвует в общественной деятельности, в социально-экономической и политической жизни. Убеждён, что молодые кадры сумеют в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на благо общества, смогут внести достойный вклад в развитие региона и всей России».