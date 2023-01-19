«Ростелеком» и Центр цифрового образования детей «IT-куб» завершили второй сезон образовательного проекта «IT-семья» в Липецкой области. Обучение цифровой грамотности прошли 80 бабушек и дедушек вместе с их внуками. Уроки проводились дистанционно. Курс состоял из трех блоков: компьютерная грамотность, облачные ресурсы и основы кибербезопасности. Студенты учились вести аккаунты в соцсетях, получать услуги онлайн, защищать свои гаджеты от вирусов и многому другому. Педагоги центра еженедельно проверяли полученные знания, а к финалу каждая команда должна была подготовить и защитить проект по одной из тем.

Первый сезон «IT-семьи» состоялся в 2021 году и стал настоящим хитом. С цифровым пространством тогда познакомились более 50 семей. Во втором сезоне участников стало больше, при этом среди обучающихся оказались команды не только из Липецка, но и из районов области. Все они получили от «Ростелекома» доступ к бесплатному использованию онлайн-кинотеатра Wink и библиотеке из 25 тысяч фильмов и сериалов. А три команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, получили еще и ценные призы – умные колонки с голосовым помощником Марусей от VK.

«У многих людей старшего возраста есть определенный страх перед электронными устройствами. Подобные проекты позволяют преодолеть эту боязнь, учат полноценно использовать все возможности гаджетов, а еще помогают сблизить родственников разных поколений между собой», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.