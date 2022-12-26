Липчане поддержали всероссийскую акцию «Закалённая Россия – Сильная страна», которая прошла в минувшие выходные в 70 регионах страны. От Дальнего Востока и до Калининградской области любители здорового образа жизни, моржевания, закаливания, зимнего плавания выходили на массовый флешмоб, устраивали обливания холодной водой, окунались в воду океанов, морей, рек и местных водоемов.

Опытные участники липецкого клуба зимнего плавания и начинающие моржи собрались на берегу реки Воронеж, чтобы окунуться в прорубь. Перед погружением в воду они провели танцевальный флешмоб в новогодних шапочках. К любителям холодной воды снова присоединился и представитель африканского континента, студент третьего курса Липецкого педагогического университета Мина Лорис. В прошлом году он начал закаливаться вместе с липецкими моржами. Мина рассказал, что ему нравятся русские традиции и культура. После проруби он не болеет, а его родственники в Египте удивляются его силе духа.

Всего в заплыве приняли участие более человек. Акция «Закалённая Россия — сильная страна» проходит четвёртый год по инициативе Федерации зимнего плавания России и объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп.

Губернатор Липецкой области неоднократно подчеркивал важность закаливания и пропаганды среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. В этом году Министерство спорта признало зимнее плавание новым видом спорта в России. Липецкий клуб зимнего плавания ведет активную работу по популяризации этого вида спорта на территории региона», – отмечает Игорь Артамонов.

В новом сезоне любители зимнего плавания организуют важные соревнования. 5 января в Липецке пройдет VII открытый чемпионат города Липецка по зимнему плаванию. Регистрация доступна по ссылке. 3- 5 февраля в Липецке состоится четвертый этап Всероссийского открытого турнира по зимнему плаванию «Кубок Дружбы».