Липецкая делегация приняла участие в XIII Съезде Федерации независимых профсоюзов России, который прошел в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Федерацию профсоюзов Липецкой области представляли председатель федерации Лариса Кудаева и председатель Липецкой областной организации Горно-металлургического профсоюза России Василий Греков. На Съезде выступил Президент России Владимир Путин. Он отметил вклад профсоюзов в совершенствование законодательства и социального партнёрства.

«Такое широкое, действительно повсеместное представительство позволяет федерации профсоюзов эффективно защищать профессиональные интересы наших граждан, в социальном партнерстве с государством и бизнесом совершенствовать законодательство, на современной основе выстраивать отношения в сфере занятости», — отметил Президент России

Владимир Путин рассказал о ситуации в социально-экономической сфере. На протяжении нескольких месяцев подряд держится низкий уровень безработицы, в том числе снизилась безработица среди молодежи до 25 лет. Готовится к внедрению новая система оплаты труда для бюджетников. Он напомнил, что, например, заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах. В то же время этот уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах федерации, что само по себе, по его словам, несправедливо. Глава государства добавил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной основе. Он выразил надежду, что активное участие в этом процессе примут и профсоюзы.

Также на Съезде выбрали Президентом Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Были внесены изменения в Устав Федерации, усилена структура руководства ФНПР