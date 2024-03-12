Главное молодёжное событие этой весны – Всемирный фестиваль молодёжи – 2024 прошел в Сочи с 1 по 7 марта. Участие в нём приняло 20 тысяч молодых лидеров из более 180 стран. Среди них 63 липчанина и 25 волонтёров от Липецкой области. На полях фестиваля прошло более 800 событий, самые яркие из них были посвящены традициям. На главной площади фестиваля – Душа России – каждый вечер тысячи молодых людей в национальных костюмах учили друг друга танцам своих народов, общались, пели, особенно полюбилась «Катюша». Кто-то Катюшей даже стал называть матрешку, что встречала гостей на площади. За день до закрытия фестиваля здесь же, в самом центре Города молодежи мира, гости из 150 стран 73 национальностей под «Калинку-малинку» водили бесконечный Хоровод дружбы.

Среди гостей фестиваля было много актеров, режиссеров, ученых, участников СВО, политиков, журналистов, с которыми молодые люди могли пообщаться, задать свои вопросы. Сербский актер Милош Бикович, отказавшийся от карьеры в Голливуде ради возможности работать в России, признался, что хотел бы сыграть человека, совершенно не похожего на себя. Певица Ольга Бузова – стать мамой. Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит объяснил: чтобы мечты сбывались, главное, чтобы была любовь.

Судя по дискуссиям, мастер-классам и открытым диалогам, что провели на ВФМ ученые, экологи, политики, – желание настроиться на одну волну с Россией есть у всех. О будущем, в котором могли бы комфортно жить все народы, не только говорили: его начали создавать здесь и сейчас. В один из заключительных дней фестиваля было учреждено Международное сообщество молодых предпринимателей. Еще одно наследие фестиваля в «Сириусе» – секретариат Международной ассоциации молодых дипломатов. Анонсировали и проект для иностранных волонтеров, которые смогут посетить Россию и познакомиться с развитием добровольческого движения. И это далеко не все, о чем успели договориться молодые лидеры. Далее Фестиваль продолжит региональная программа, которая пройдёт с 10 по 17 марта, где иностранные участники посетят 30 городов России.

«Подобные мероприятия действительно объединяют людей, зарождают в них желание жить и творить будущее вместе. Замечательно, что площадкой фестиваля стала именно наша страна. Рад за липчан, которые там побывали и получили заряд положительных эмоций. Надеюсь эта энергия стимулирует их к новым проектам и достижениям на пользу Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.