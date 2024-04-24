Учащиеся Липецкого центра образования, реабилитации и оздоровления приняли участие во Всероссийских детско-юношеских соревнованиях «Спорт слепых» в дисциплине «легкая атлетика». В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 13-14 лет и юниоры и юниорки 15-17 лет из семи субъектов страны – республик Татарстан, Башкортостан, Ростовской, Свердловской, Липецкой, Воронежской, Саратовской областей.

Ребята прошли такие этапы, как прыжки в длину с разбега и с места, бег на 100 и 300 метров, эстафету и метание мяча одной рукой с разбега. Соревнования в Сочи стали для них настоящим испытанием и возможностью продемонстрировать свои спортивные навыки и таланты.