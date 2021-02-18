День российских студенческих отрядов отметили в Липецке. Для студотрядов Липецкой области этот праздник стал ещё и стартом юбилейного года — в 2021 году Региональному штабу исполняется 10 лет.

Студотрядовцы и кандидаты на это звание встретились на проекте «Открытая гостиная ЛипСО», где в режиме свободного диалога прошли презентации всех направлений. Молодые люди могли задать все интересующие их вопросы, пообщаться с руководителями и бойцами действующих студенческих отрядов, услышать невероятные истории с целины от ветеранов. Также состоялось открытие региональной школы вожатых «Лабиринт» и награждение ветеранов отрядного движения.

На сегодняшний день студенческие отряды Липецкой области – это 14 отрядов по различным направлениям деятельности: педагогические, строительные, отряды проводников, сервисные, оперативные, энергетические, сельскохозяйственные. Всего более 1000 человек из различных образовательных организаций Липецка и области.

«Студенческие годы — одни из лучших в жизни, — отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. — Липецкие студенты целеустремленные и талантливые. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни региона».