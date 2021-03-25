Ежегодная акция «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» прошла гимназии №64 Липецка. В ней приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. Вместе с родителями липецких выпускников они прошли всю процедуру сдачи ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит в большинство субъектов РФ. «Образовательные акции нужны и детям, и взрослым. Саморазвитием необходимо заниматься в любом возрасте, подавать пример молодому поколению, показывать, что важно учиться на протяжении всей жизни», – считает глава региона Игорь Артамонов.

В ходе пробного ЕГЭ родители прошли через все процедуры экзамена: зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль и инструктаж, заполнили бланки. Они смогли на личном опыте познакомиться с тем, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. «Цель сегодняшней акции – не проверка знаний. Сегодня нужно показать родителям, которые особенно сильно переживают за своих детей, что процедура проведения экзамена максимально прозрачна и объективна», – отметил Анатолий Якутин.

Липчанам было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Начальник управления образования и науки Лилия Загеева рассказала, что на ЕГЭ совсем не волновалась, чувствовала себя как дома.

«Я закончила гимназию №64 с отличием. И сегодня мы пишем экзамен в классе, где я училась. Вот такое совпадение. На мой взгляд, задания совсем несложные. Они соответствуют курсу школьной программы. И сегодня мой совет липецким выпускникам- настроиться на успех и тогда всё обязательно получится», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Всероссийская акция «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» проводится пятый год подряд по инициативе Рособрнадзора. В Липецке в ней приняли участие больше 30 человек. Среди них Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран, заместитель главы администрации города Липецка Ирина Артемова, председатель департамента образования администрации города Липецка Светлана Бедрова, Председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

Все участники родительского ЕГЭ успешно справились с написанием экзаменационной работы. Свои результаты они смогут узнать на следующей неделе в управлении образования и науки Липецкой области. До конца марта акция пройдет и в муниципалитетах региона.