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Липчане присоединились к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

2 часа назад
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Липчане присоединились к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Всем желающим было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике.

В ходе пробного ЕГЭ родители прошли через все процедуры экзамена: зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль и инструктаж, заполнили бланки.

В Липецке участие в акции приняли вице-губернатор Анатолий Якутин, начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева, председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина, председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, представили регионального аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

Сегодня же акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла во всех муниципалитетах Липецкой области.

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