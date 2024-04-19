Липецкая область присоединится к всероссийскому марафону чистоты в последнюю субботу апреля, 27 апреля. Акция пройдет во всех регионах России при поддержке Минстроя России. В нашем регионе общественные уборки пройдут на пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Каждый муниципалитет сам определит места для уборки, а также время начала субботников.

Кроме того, участники субботников смогут пообщаться с волонтерами Всероссийского голосования за благоустройство и проголосовать за обновление одного из пространств, представленных на сайте 48.gorodsreda.ru. Голосование проходит до 30 апреля. К участию приглашаются все жители Липецкой области старше 14 лет. Отдать свой голос также можно с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», а также на сайте муниципалитета.

«С начала голосования, открытого 15 марта, свой выбор сделали более 120 тысяч жителей Липецкой области. Хотелось бы, чтобы в принятии решения по благоустройству мест отдыха участвовало больше липчан. Это позволит сделать выбор более объективно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.