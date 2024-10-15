Липецкая делегация привезла в общей сложности 18 медалей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024» – 15 золотых и три серебряных. Рекордсменом стала компания «Лебедяньмолоко». Она получила пять золотых медалей. Три золотые медали вручили ветеринарным службам Липецкой области. Областной станции по борьбе с болезнями животных – за проведение учений по ликвидации очага птичьего гриппа, Долгоруковской СББЖ – за профилактику бешенства, Лев-Толстовской – за его ликвидацию. Региональное управление ветеринарии отмечено благодарностью выставки.

Три медали выставки получила инспекция Гостехнадзора Липецкой области. «Коробочное решение» эффективных практик внедрения бережливых технологий в сферу деятельности органов Гостехнадзора и проект по обучению школьников профессиям «Тракторист» и «Тракторист-машинист сельхозпроизводства» наградили золотом. Интерактивная карата надзора за аттракционной техникой была удостоена серебряной медали.

Двумя золотыми медалями награжден Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК – за разработку пособия для начинающих кооператоров, а также технологий и технических средств переработки. За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства ООО «НиколоСС» и АО «Липецкое» по племенной работе получили серебряные медали, а ООО «Согласие», ООО «КолоСС» и ООО «Вербиловское» – золотые.

Два представителя АПК региона удостоены почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Благодарственные письма Минсельхоза России вручены одному агропредприятию за активное участие в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и двум работникам отрасли. Кроме того, Липецкая область награждена дипломом за первое место в категории регионов с высоким объемом экспорта АПК, а региональное управление сельского хозяйства отмечено благодарностью выставки «Золотая осень» за вклад в развитие и поддержку регионального экспорта продукции АПК.

«Наш регион полностью закрывает свои потребности в основных продуктах питания и вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Объёмы производства продукции АПК наращиваются, запускаются новые инвестпроекты, внедряются современные технологии, развиваются экспортные направления. Можно уверенно говорить, что Липецкая область – надежный и проверенный партнер в агропромышленном комплексе, который будет и дальше работать на благо процветания отрасли», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году выставка «Золотая осень» проходила в новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве. В ключевом событии российского АПК приняло участие почти 70 экспонентов – субъектов и отраслевых компаний. На липецком стенде была представлена продукция 17 производителей региона. Делегация Липецкой области приняла участие в обширной деловой программе.