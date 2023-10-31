Один из самых душевных стартов от команды Липецкого бегового сообщества – «Хвостатый добрый кросс» пройдет 5 ноября в лесополосе парка Металлургов. Участников ждут следующие дистанции: Дети (4-8 лет) – 500 м; дети (9-13 лет) – 1000 м; юноши и девушки (14-17 лет) – 2000 м;- мужчины и женщины (18+) – 6000 м. Липчане могут пробежать 2 км вместе со своим четвероногим питомцем.

Участие в забеге бесплатное, в качестве стартового взноса организаторы ждут от участников корм, пеленки, каши и прочие необходимые вещи для приюта «Дворянское гнездо». К участию в забеге «Хвостатый кросс» допускаются все желающие от 14 лет и старше. Важно, чтобы собаки былина поводке и в наморднике, не агрессивными по отношению к людям и другим животным. Обязательным условием на любой дистанции является наличие медицинской справки. Регистрация доступна на сайте.

Программа «Хвостатого доброго кросса»:

11:00 – 11:50 – выдача стартовых пакетов на месте старта (лесополоса парка Металлургов);

11:55 – открытие соревнований;

12:00 – старт детского забега 4-8 лет: 500 м;

12:15 – старт детского забега 9-13 лет: 1000 м;

12:40 – старт юноши и девушки 14-17 лет: 2000 м;

13:10 – старт забега 18+: 6000 м;

13:50 – старт забега «Хвостатый кросс»;

14:20 – Награждение победителей и призёров/закрытие забега.

Всем финишерам выдадут стартовые номера, а также вручат медали и подарки от партнеров и спонсоров. Победителей и призеров наградят ценными призами. Большое внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет губернатор Липецкой области под Игорь Артамонов. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.