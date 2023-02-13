Забег влюбленных прошел в областном центре. Мальчики и девочки от шести до 13 лет пробежали 1000 метров, подростки преодолели 3,6 км, а мужчины и женщины от 18 лет и старше – 5,4 км. Всего в старте приняли участие 250 человек.

Особенность забега была в том, что участники бежали и финишировали парами. В итоге победителями среди детей в возрастной категории 6-9 лет стали Дарья Фролова Дарья и Платон Стофато, среди детей в возрасте от 10 до 13 лет первыми к финишу пришли Сергей Рыбин и Денис Фролов. Среди юношей и девушек первые места завоевали Виктория Алтухова и Валерий Нечаев. В забеге среди взрослых первыми 5, 6 км преодолели Юлия и Сергей Рыженковы.

Победители и призеры старта получили подарки от спонсоров, всем финишерам вручили дипломы и фирменные медали – половинки одного сердца. После финиша беговой клуб Lipetsk Run Club отметил трехлетие и угостил всех большим тортом.

«Такие спортивные акции объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни, – считает губернатор Игорь Артамонов. – В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше».