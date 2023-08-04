Производство пищевых продуктов в Липецкой области за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 6%. «С начала года большинство направлений пищевой и перерабатывающей промышленности показали хорошую динамику, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – Предприятия региона отгрузили продукции и продали товаров на 126,6 миллиарда рублей».

Производство мясной продукции для детского питания увеличилось на 11%, замороженного картофеля – на 14%, рационов питания и пайков – на 18%. По этим позициям область уже занимала первое место в стране по итогам прошлого года. Также в регионе выпустили больше, чем в первом полугодии 2022-го, воды, напитков и молочной продукции для детского питания. По их производству Липецкая область входит в топ-3 в РФ.

Продолжается рост производства растительных масел. По этому показателю регион входит в десятку лучших в стране. Всего за январь-июнь 2023 года произведено почти 275 тыс. тонн. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого. Выпуск подсолнечного масла увеличился на 18% и составил 163 тыс. тонн. Производство рапсового масла также растет. И это при том, что в прошлом году Липецкая область заняла первое место в стране по этому показателю. За январь-июнь 2023-го заводы региона выпустили около 79 тыс. тонн, что на 5% выше уровня прошлого года.

Производство соков из фруктов и овощей выросло на 17%, замороженных фруктов и ягод – более чем на 30%. По итогам прошлого года Липецкая область впервые вошла в тройку лидеров РФ по производству замороженных фруктов и ягод. Также существенно увеличился выпуск джемов и фруктовых пюре, их рост составил 65%.

Положительная динамика наблюдается в производстве молока, сливочного масла и кисломолочных продуктов. Самый значительный рост в этом сегменте показали сухие молоко и сливки, включая сухие молоко и смеси для детского питания. Их было произведено на 42% больше, чем годом ранее. Выпуск мясосодержащих консервов, по которым в прошлом году область заняла второе место в стране, увеличился более чем на 13%.

Производство сахара также демонстрирует рост. С января по июнь 2023 года его произвели на 17% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Выпуск свекловичного жома вырос в 6,6 раза. Его используют на корм скоту и отправляют на экспорт. И по производству сахара, и по производству свекловичного жома Липецкая область стабильно входит в тройку лучших в стране. В три раза вырос выпуск мелассы, основной объем которой идет на производство дрожжей. По выпуску дрожжей регион в 2022 году занял первое место в России, в январе-июне этого года их производство увеличилось на 14%. Почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство круп и модифицированных крахмалов.

«Продукция, выпускаемая предприятиями агропромышленного комплекса Липецкой области, не только в полном объеме покрывает внутреннюю региональную потребность, но и позволяет поставлять продукты как на российский рынок, так и на экспорт. Широкий ассортимент продукции липецкого АПК находит своих потребителей в более чем 80 странах мира», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.