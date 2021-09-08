С 8 по 30 сентября в Липецкой области пройдет онлайн-зачет по финансовой грамотности. Его цель — не только проверить, но и повысить уровень финансовых знаний жителей региона. Помимо вопросов для граждан, предусмотрен отдельный блок для представителей малого и среднего бизнеса.

Принять участие в зачете могут липчане в возрастных категориях 14-17 лет, 18-54 года и старше 55 лет. Для каждой из них подготовлено по 10 вопросов, отражающих актуальные темы финансовой грамотности. Задания сформированы экспертами липецкого отделения Банка России при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России и Регионального центра финансовой грамотности.

По завершении онлайн-зачета каждый участник сможет проверить свой результат, познакомиться с комментариями к вопросам и получить электронный сертификат.