Жители Липецка вышли на оздоровительную прогулку в сквер имени В.Н. Маркова в рамках всероссийской акции «10000 шагов к жизни», которая в этот раз прошла под девизом «От сердца к сердцу». Она приурочена к двум датам – Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы.

Организаторами выступили Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Областным врачебно-физкультурным диспансером и Липецкой областной клинической больницей. Участие в акции приняли более 60 студентов Липецкого медицинского колледжа.

«Им предложили воспользоваться «золотым рецептом здоровья» – прогулками на свежем воздухе, которые полезны для здоровья сердца и сосудов. Также должна присутствовать регулярная физическая активность, которая способствует укреплению здоровья и поднимает настроение. Кроме того, для участников акции провели зарядку. Студенты поддержали инициативу, проявив энергию и позитивное настроение. По окончании разминки участники бодро прошли 10000 шагов по территории сквера. Все студенты получили массу положительных эмоций и заряд бодрости», – рассказали организаторы.

Всероссийская акция «10000 шагов к жизни» проводится ежегодно и направлена на популяризацию ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, действенного для поддержания здоровья и физической формы, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году акция объединила более 700 человек – жителей Липецка, Ельца, Воловского, Грязинского, Елецкого, Лев-Толстовского, Измалковского, Данковского, Липецкого и Усманского районов.