В Правила благоустройства территорий города Липецка вносятся изменения. По этому поводу состоялись общественные обсуждения, которые завершились 2 марта. Об этом сообщили в городском департаменте строительства и архитектуры.

Проектом предусматривается внесение следующих изменений:

упорядочены и дополнены требования к парковкам и парковочным пространствам на территории города;

упорядочены и определены требования по содержанию территорий, в том числе общего пользования, придомовых, порядок пользования такими территориями;

определены требования к содержанию контейнерных площадок;

внесены изменения в размеры и порядок определения границ прилегающих территорий;

внесены изменения в порядок участия, в том числе финансового, собственников и/или иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и/или иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

и другие, включая 3 приложения

В период проведения общественных обсуждений поступило несколько предложений.

Жители просят больше контролировать работу управляющих компаний в городе по вопросу уборки территорий и опиловки деревьев.

А также запретить использовать автомобильные покрышки при благоустройстве.

Среди замечаний был также и запрет на кронирование деревьев, которое влечёт потерю декоративных качеств и усыхание верхушек ствола дерева.

С заключением о результатах общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Липецка lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения».