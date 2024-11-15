Акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП пройдет в Липецке в воскресенье, 17 ноября, на площади у Областного центра культуры, народного творчества и кино. Начало в 11:00. Собравшиеся вспомнят тех, кто погиб, призовут участников дорожного движения быть внимательнее и ответственнее.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в результате ДТП погибает около 1,3 млн человек. Это больше, чем от многих природных катастроф. Помимо погибших, миллионы людей получают травмы и становятся инвалидами.

«Это не просто цифры – это судьбы, сломанные мечты, разрушенные семьи. Снижение дорожно-транспортного травматизма – задача не отдельного ведомства, а общая для всех: кто садится за руль, кто переходит дорогу, кто контролирует соблюдение порядка, даже тех, кто строит дороги. В Липецкой области безопасности дорожного движения уделяется особое внимания, в том числе при строительстве и ремонте дорог. Также проводится большая информационная кампания, чтобы каждый из нас всегда помнил, что дорога – место повышенной опасности и, находясь на проезжей части или около нее, нужно всегда быть внимательным и осторожным», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.