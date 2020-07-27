Липчане провели активные выходные в Студёновском карьере областного центра

Забег по пересеченной местности «Трейл «Студёновский» прошел в в Студёновском карьере Липецка.

Открытая тренировка по трейлраннингу прошла в рамках проекта байк-парк «Студёновский» – победителя всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».

Трейл собрал участников не только из Липецка, но и из Центрального Черноземья. Всего на старт вышло 83 человека. Они преодолели три дистанции – 5, 10 и 15 километров по живописной трассе с небольшим набором высот, пролегающей в чаше карьера и вдоль его склона.

Каждый финишировавший в забеге был награжден памятными медалями, а призеры – подарками от партнеров.

Трейлраннинг в Студеновском карьере – это «пилотный» проект, рассказала организатор забега Татьяна Анучина. До этого на этой территории проводились соревнования по велосипедному спорту. Кроме того, 26 июля в Студеновском карьере состоялась велоэкскурсия по тропе здоровья, открытой в здесь в июне. Более шестидесяти жителей областного центра собрались послушать лекцию о происхождении карьера, его истории, а также флоре и фауне этого уникального уголка.

В планах организаторов – провести осенью Кубок Черноземья по кросс-кантри – езде на горном велосипеде по пересеченной местности, этап Черноземной эндуро серии, а также соревнования для все любителей горного велосипеда «Lite Cross».

Добровольческое движение, по мнению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач.

«Радует, что в Липецкой области есть такие активные, неравнодушные люди. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И мы обязательно будем помогать им», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.