Двор-fest «Высоцкий: твой, мой, наш» прошел в сквере Центральной городской библиотеки имени Сергея Есенина в Липецке. Послушать песни легендарного поэта, исполнителя и актера пришли около 700 человек. Начался фестиваль с приветствия сына Владимира Высоцкого – Никиты Владимировича, он прислал видеообращение липчанам. Он поблагодарил липчан за память о творчестве его отца и признался – его радует, что фестиваль развивается.

Концерт длился три с половиной часа, на сцену выходили почти 50 человек. «Охоту на волков» и «Дом хрустальный» исполняли дважды. Организатор легендарного ВИА «Орфей», руководивший долгие годы липецким департаментом культуры, Виктор Долгих рассказал, что в 70-е и 80-е годы прошлого столетия песни Высоцкого звучали в каждом дворе, особенно любили шуточные произведения. Для зрителей Виктор Павлович исполнил «Песню конькобежца». О том, что творчество Высоцкого прошло через всю жизнь, говорил каждый исполнитель. Виктор Лев приехал в Липецк из Москвы буквально на два часа, чтобы выступить в сквере Есенинки. Его любимый фильм – «Баллада о Робин Гуде».

На сцену выходили и организаторы фестиваля. Семь лет назад его придумали директор Централизованной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович и тогда депутат горсовета, а сейчас почетный гражданин Липецка Борис Бондарев. Первыми исполнителями в 2015 году были участники клуба бардовской песни «Автограф». Юрий Федотов и спустя семь лет вышел на сцену в сквере Есенинки, а его соратница, Людмила Клишина преподала мастер-класс по игре на гитаре всем желающим. Помимо масштабной концертной программы на фестивале работали другие площадки. Библиотека семейного чтения привезла выставку «Назад в СССР» и представила фотозону «Квартира Высоцкого». Для зрителей также выступали спортсмены паркура.

Но самой востребованной стала площадка государственного музея Владимира Высоцкого на Таганке. Передвижную экспозицию привезли в Липецк специально к открытию фестиваля. Липчанам представили более 40 фотографий, личные вещи и гитару легенды. На одном из фото Высоцкий предстал в роли Гамлета, которого играл в театре на Таганке, а в экспозиции можно было увидеть тот самый свитер, в котором он выходил на сцену. В Липецке музейные экспонаты пробудут еще месяц, увидеть их можно в библиотеке Есенина на улице Космонавтов, 15/3. Вход бесплатный.

Фестиваль завершился традиционным исполнением песни «Большой каретный». Итогом стал флэшмоб – участники выстроились в форме букв и образовали слово «Высоцкий», подсветив его фонариками от телефонов. «Главные выставочные и концертные площадки, библиотеки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие фестивали делают ее еще ярче», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.