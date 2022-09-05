Липчане два прошедших выходных дня наслаждались творчеством российских звезд в зале Липецкой государственной филармонии. Перед зрителями выступили солисты Мариинского театра Екатерина Сергеева и Александр Трофимов, а также заслуженная артистка России Анна Ардова.

Проект «Классика: история и современность» реализуется при поддержке Минкультуры России и «Росконцерта». Липецк стал четвертым из семи городов в рамках федерального проекта, который для липчан открыли руководитель Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова и начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.

«Федеральный проект «Классика: история и современность» – это уникальная возможность соприкоснуться с творческим переосмыслением классики и взглянуть по-новому на известные произведения русских композиторов и литераторов, – отметила Ирина Кремнёва. – Особенно интересна гостям проекта визуальная составляющая. Это выставка, которая вдохновляет ассоциировать и открывать новое».

Выставка «Парейдолия: взгляда за пределы видимости. Универсальное волшебство» итальянского фотографа-натуралиста, продюсера и автора ряда натуралистических документальных фильмов Карло Тома уникальна изображениями вековых апулийских олив. Рядом с каждой фотографией –картина с ассоциацией современных художников. Что видят в очертаниях деревьев они? Посмотреть экспозицию можно в фойе концертного зала «Унион» в течение месяца.

Екатерина Сергеева (меццо-сопрано) и Александр Трофимов (тенор) исполнили для липчан арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов. Во второй день прошел концерт «За кулисами с Анной Ардовой». Так называется моноспектакль актрисы московского театра имени Владимира Маяковского. Она рассказала о своей знаменитой семье, о великих людях Серебряного века, которые бывали в их доме на Ордынке, 17, исполнила песни Вертинского, Шульженко, Утёсова.

«Для культуры и искусства, дружбы человеческой и творческой нет границ и нет препятствий. У нас есть еще один проект, который мы реализуем с Президентским фондом культурных инициатив и через месяц представим его липецким зрителям», – рассказала Татьяна Шумова.

Новую программу и выступление артистов проекта в октябре увидят в Липецке и городе Грязи. «Главные концертные и выставочные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие выступления делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.