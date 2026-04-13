Липчане проверили цифровую грамотность на базе кампуса «Школы 21»

Кампус «Школы 21» в Липецке выступил одной из ключевых площадок проведения ежегодной всероссийской акции «Цифровой диктант». Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия».

Проверить свои знания в сфере информационных технологий смогли все желающие — от школьников до людей старшего возраста. Участники бесплатно прошли онлайн-тестирование, которое охватывало широкий круг тем: от использования государственных онлайн-сервисов и работы с порталом «Госуслуги» до защиты персональных данных, распознавания фишинговых сайтов и алгоритмов действий при кибермошенничестве.

Особенность «Школы 21» — в объединении участников разных возрастов и профессий. Задания диктанта были адаптированы под несколько аудиторий: молодежь и школьников, студентов и молодых специалистов, работающих граждан, представителей социальной сферы, а также пенсионеров.

«Цифровой диктант» проходит по всей стране с 7 по 14 апреля. Организаторы отмечают, что итоги тестирования помогут выявить слабые места в цифровой грамотности населения и скорректировать образовательные программы. Вопросы для диктанта разработаны совместно с Пермским национальным исследовательским университетом, Алтайским государственным университетом, Минцифры России и ведущими ИТ-компаниями.

Полученные результаты будут учтены при реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Любой совершеннолетний гражданин России может проверить свои знания и получить именной сертификат до 14 апреля на официальном сайте проекта.