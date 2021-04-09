9 апреля стартовала акция «Цифровой Диктант 2021» – проверка знаний в области цифровых компетенций, разработанная Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ) и Microsoft. За 2020 год желающих оценить свой уровень цифровой культуры было свыше 330 тыс. человек, что в 8 раз превысило значение 2019 года.

«Цифровой Диктант 2021» проходит в онлайн-формате и включает четыре смысловых блока:

первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений;

второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами);

третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств;

четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Акция продлится до 24 апреля

Тестирование можно пройти на сайте цифровойдиктант.рф.

Написать «Цифровой диктант» можно не только взрослым, но и детям с 7 лет. Кроме того, организаторами разработан отдельный вариант диктанта для граждан старше 60-ти лет.

После завершения акции у каждого участника будет возможность узнать свой уровень цифровых компетенций, проанализировать ошибки и сформировать личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.