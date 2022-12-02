Жителей Липецкой области приглашают поучаствовать во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. До 15 декабря любой желающий сможет не только проверить свои знания о финансах, но и получить индивидуальные рекомендации по сложным темам.

Как сообщили в липецком отделении Банка России, участникам зачета будут предложены вопросы о вкладах, кредитах и платежных картах, других финансовых продуктах и услугах, о том, как распознать мошеннические схемы. Отвечать можно самостоятельно или собрать семейную команду, и тогда время для выполнения заданий увеличится вдвое. Число попыток не ограничивается.

Каждый участник по итогам зачета получит именной сертификат от организаторов – Банка России и Агентства стратегических инициатив. Для участия необходимо зарегистрироваться.