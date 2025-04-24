Липчане разработали маркетплейс для товаров ручной работы

Маркетплейс для товаров ручной работы «Румир» презентовали в центре «Мой бизнес» Липецкой области супруги Александра и Евгений Фомины из Липецка. Они являются создателями и правообладателями электронной торговой площадки, а также получателями господдержки центра «Мой бизнес» Липецкой области. В 2024 году им были оказаны услуги по брендированию, позиционированию и продвижению сайта.

По словам директора компании Евгения Фомина, данная платформа призвана объединить российских мастеров и любителей изделий, сделанных вручную. На ней можно приобрести украшения и аксессуары, одежду и обувь, товары для дома, игрушки, материалы для творчества и многое другое. На платформе зарегистрировались уже порядка 50 мастеров, половина из них – липчане.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Полезные инициативы обязательно должны получать поддержку, если их авторы готовы браться за их воплощение. Благодаря многочисленным субсидиям и льготам, которые существуют в Липецкой области для МСП, у нас каждый год открываются новые производства и компании, появляются эксклюзивные бренды», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.