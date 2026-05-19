Липчане разработают проекты на юбилейном форуме «Территория Ритма – десятилетие лидерства» в «Сенеже»

Липчан приглашают принять участие в десятом Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма – десятилетие лидерства», который пройдет в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 14 по 17 августа. Регистрация на форум открыта на официальном сайте территорияритма.рф до 1 июля.

Форум объединит авторов социальных инициатив, представителей некоммерческого сектора, бизнеса, экспертного сообщества и активную молодежь, которые занимаются развитием инклюзивной среды и созданием решений с измеримым общественным эффектом. Участники будут работать над проектами по пяти ключевым направлениям: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, а также трудоустройство и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью. Команды предложат решения для подготовки федеральных и межрегиональных инициатив.

За десять лет проект сформировал широкое сообщество лидеров социальных изменений. По итогам работы форума создано свыше 80 социальных бизнесов, реализовано 90 общественно значимых инициатив, а также привлечено порядка 60 грантов на развитие проектов. На одном из предыдущих форумов «Территория Ритма» Липецкую область представлял Алексей Чернобай, руководитель НКО с 2006 года, за плечами которого больше 30 социально значимых проектов. На «Ритме» участник презентовал онлайн-платформу «Доступный Тур» – приложение для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем Алексей запланировал собрать все для активной жизни: от отзывов путешественников до доступных маршрутов. Форум помог Алексею познакомиться с единомышленниками, найти партнеров и подобрать инструменты для развития своего сервиса.

«Форум помогает социально важным инициативам выйти на принципиально новый уровень – по продуманности, детализации, отработке рисков и в целом КПД. Участие в таких событиях делает важный вклад в развитие инклюзивной среды региона и подготовку лидеров, способных воплощать масштабные проекты в жизнь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2026 году дополнением к образовательной и проектной программе станут «мастерские Ритма». Участники смогут получить экспертные консультации, обменяться лучшими практиками и пообщаться с представителями власти и бизнеса. Во время форума будет обеспечена полностью доступная среда.

Организаторами форума выступают правительство Нижегородской области, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Форум проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов.