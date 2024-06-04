Чуть больше недели осталось до завершения всероссийского проекта «День собственника» – 13 июня. Начиная с 13 апреля управляющие организации и активные жители проводят общие собрания с использованием системы ГИС ЖКХ и мобильного приложения «Госуслуги.Дом». в Липецкой области онлайн-собрания провели жители более 300 домов.

Активно включилась в проект Ассоциация управляющих и эксплуатирующих организаций ЖКХ Липецка. Так, ГУК «Привокзальная» и инициативные группы жителей из четырех многоэтажек на улице Ленина уже провели несколько онлайн-собраний с использованием ГИС ЖКХ. И жители, и сотрудники УК отметили удобство, поскольку участники собраний смогли ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении «Госуслуги.Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ в свое свободное время. Онлайн-формат позволил обеспечить кворум и решить ряд важных вопросов по скорейшему проведению капитального ремонта.

«Онлайн-сервисы сейчас внедряются повсеместно и значительно упрощают жизнь людей. Сфера ЖКХ не является исключением. Здесь у людей тоже должна быть возможность решать вопросы и получать ответы посредством цифровых сервисов. Как показывает практика, липчане быстро осваивают новации. За неполные два месяца прошли собрания жителей более 300 домов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для тех, кто проводит онлайн-собрание впервые, организаторы «Дня собственника» разработали инструкции и дополнительные материалы, направленные на упрощение процедуры создания и проведения голосований. Для этого проводятся встречи в форме вебинаров. Для контроля хода сбора мнений на еженедельной основе в личные кабинеты администраторов и УК в ГИС ЖКХ рассылается статистика о полученных голосах по дому. Срок проведения собраний – от 10 до 60 дней – его организаторы выбирают самостоятельно.

Приложение «Госуслуги.Дом» создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.