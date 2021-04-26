Опыт организации сопровождаемого проживания людей с ментальной инвалидностью обсудили представители благотворительного фонда помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь» и сотрудники управления социальной политики Липецкой области. Сопровождаемое проживание – альтернатива психоневрологическим интернатам, которая помогает людям с ментальной инвалидностью, аутизмом и синдромом Дауна социализироваться, жить более полноценной жизнью.

Подобный опыт успешно реализуется во многих странах, а в последние годы он внедряется и в России, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области. В рамках сопровождаемого проживания люди с особенностями развития живут в обычных квартирах, где с помощью социальных работников, волонтеров учатся самостоятельной жизни: обслуживать себя в быту, ходить в магазин, пользоваться общественной инфраструктурой.

В Липецкой области социальное обслуживание граждан, имеющих психические расстройства, реализуется как в стационарных учреждениях – психоневрологических домах-интернатах, так и в форме обслуживания на дому. Сейчас социальные услуги на дому получают 80 инвалидов, в том числе выпускники детских домов для умственно отсталых детей. Услуги предоставляют специалисты 13 территориальных центров социальной защиты населения. Перечень услуг и периодичность их предоставления установлены в зависимости от нуждаемости граждан. Планируется увеличение числа получателей таких услуг до 150 человек и расширение перечня услуг.

Для дееспособных выпускников реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Седьмой лепесток» уже организовано сопровождаемое проживание. Молодые люди живут в квартирах, предоставленных им на условиях социального найма, им оказана помощь в трудоустройстве.

В планах – реализация нового проекта, предусматривающего предоставление субсидий некоммерческим организациям, которые будут оказывать услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов. Конкурс на получение субсидии будет объявлен в ближайшее время. Взаимодействие органов власти, государственных организаций с НКО в организации сопровождаемого проживания стало одной из главных тем на семинаре в региональном управлении социальной политики, организованном объединением благотворительных организаций Липецкой области «Больше, чем добро». Журналист, директор по развитию благотворительного фонда «Жизненный путь» Вера Шенгелия рассказала о том, что уже сделано фондом в этом направлении – о работе проекта «Дом под крышей», ответила на вопросы участников семинара.

«Государственная помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – в числе важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», – неоднократно подчеркивал руководитель региона Игорь Артамонов.