Жители дома №2 в переулке Серебристом в Липецке онлайн управляют многоэтажкой, в которой живут. Сюда 35 семей переехали пять лет назад из аварийных домов. За несколько лет соседи сдружились, своими силами преобразили двор, когда узнали о новой цифровой платформе – государственной информационной системе ЖКХ – сразу же зарегистрировались в ней.

«С управляющей компанией у нас не возникает разногласий, но система позволяет её специалистам оперативно принимать заявки, а нам отслеживать ход их исполнения. Буквально на днях благодаря платформе мы провели электронное голосование по установке снегоуловителей на крыше дома – очень удобно, не нужно выходить из квартиры, всё можно сделать онлайн», – рассказала жительница дома Маргарита Новикова.

Как сообщила заместитель начальника отдела региональной Госжилинспекции Наталия Ишевских, электронный формат позволяет организовывать и проводить голосование собственников в сжатые сроки. Кроме того, на платформе исключена возможность искажений и подтасовки результатов, а цифровизация процедур исключает ошибки инициаторов собрания при оформлении протоколов и других документов. При этом инициировать собрание может как управляющая организация, так и любой житель дома.

«Список вопросов, которые можно решить посредством голосования, довольно большой, с его помощью, например, можно выбрать ежемесячный порядок расчёта за общедомовые нужды или сменить недобросовестную управляющую компанию», – отметила Наталия Ишевских.

Подробная инструкция о том, как организовать и провести общее собрание собственников в электронном виде, размещена на портале Госуслуг в разделе «Обучающие материалы» — «Видео ГИС ЖКХ». Напомним, ГИС ЖКХ – это платформа, в которой собрано всё, что касается жилищно-коммунального хозяйства. Отдельная регистрация в ней не требуется, если у вас есть подтвержденная учётная запись на портале Госуслуг. Также для удобства пользователей создано специальное одноимённое мобильное приложение для платформ iOS и Android. С помощью системы пользователи могут провести собрание собственников онлайн, передать показания приборов учёта, оплатить счета или, например, проверить наличие лицензии у управляющей компании.

«Одна из основных задач в жилищно-коммунальной сфере – повысить эффективность управления в многоквартирных домах. Государственная информационная система ЖКХ упрощает эту процедуру для жителей. Цифровой ресурс позволяет онлайн решать различные вопросы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.