Кровь для производства антиковидной плазмы в Липецкой области с начала года сдали 58 человек. Как отмечают в Липецкой областной станции переливания крови, с каждым днём желающих стать донором для коронавирусных больных в регионе становится больше.

Кровь сдают переболевшие COVID-19 люди. В их плазме содержатся антитела к коронавирусной инфекции, которые при введении больному помогают организму бороться с вирусом и оказывают лечебный эффект наряду с проводимой терапией. Однако для переливания антиковидной плазмы имеются строгие показания: делается это только по назначению врача и под тщательным присмотром специалистов. Антиковидная плазма используется для лечения больных с тяжёлой формой течения COVID-19 в инфекционных госпиталях. Донорская кровь обследуется на все гемоконтактные инфекции, вирус инактивируется, и затем компонент передается в медицинские организации.

«Мы говорим про комплексную терапию. Мы не утверждаем, что это панацея. Это пассивные антитела, их концентрация специальная, которая вводится и помогает человеку бороться с коронавирусной инфекцией», – прокомментировал главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов.

17 февраля в Липецке пройдет акция «День донора». Региональное управление здравоохранения приглашает граждан, переболевших COVID-19, принять участие и пополнить Федеральный регистр потенциальных доноров.

Донация проводится в два этапа. На первом сдаётся кровь на выявление антител к COVID-19 и доноров осматривает врач. Этот этап пройдёт 8, 10 или 15 февраля (по согласованию) в Липецкой областной станции переливания крови по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 11а. Во второй этап состоится 17 февраля, в этот день пройдёт забор крови у всех подходящих доноров.