Региональный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста состоялся в Институте развития образования Липецкой области и был приурочен к Международному дню пожилого человека.

Участники чемпионата должны были выполнить задания по тематикам цифрового рубля, биометрических данных, расчетам страховой пенсии, налогов, инициативного бюджетирования, кредитных продуктов, вкладов, инвестиций, пенсионных льгот, а также разгадать ребусы и кроссворд. После проверки конкурсных работ были объявлены победители. Первые два места достались представителям Лицея №1 Усмани: золото – учителю биологии Анне Денисовой, серебро – учителю начальных классов Валентине Азаровой. Бронза – у липецкой пенсионерки Аллы Микляевой. Теперь им троим предстоит принять участие в финале Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, который пройдет в дистанционном формате 16 октября.

«Липецкая область активно участвует во многих федеральных проектах по ликвидации финансовой безграмотности среди разных категорий граждан – от школьников до пенсионеров. Банковские услуги и финансовые инструменты сейчас имеют множество форм и модификаций, важно, чтобы наши граждане умели в них ориентироваться и грамотно пользоваться», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Региональные этапы проводятся при поддержке Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в 34 регионах страны. Цель проведения чемпионата – популяризация движения по овладению знаниями в области финансов, повышение уровня финансовой культуры среди лиц пенсионного возраста. Организаторами мероприятия в Липецкой области выступили региональный центр финансовой грамотности, Ассоциация развития финансовой грамотности, Совет лидеров Липецкой области, Отделение Банка России, управление социальной политики Липецкой области.