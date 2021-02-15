Липецкая область стала участником медицинского проекта «Облако здоровья»: врачи двух ведущих федеральных медицинских центров окажут помощь пациентам с хроническими заболеваниями сердца и гинекологическими заболеваниями в период пандемии коронавирусной инфекции.

Проект реализуют благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» совместно с национальными медицинскими центрами ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава России.

Основная цель проекта — оказание дистанционной телемедицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями и при необходимости — оказание им адресной стационарной помощи. В рамках проекта будут организованы бесплатные телемедицинские консультации пациентов, находящихся на стационарном и амбулаторном наблюдении.

По итогам консультаций страдающим хроническими заболеваниями липчанам скорректируют терапевтическое лечение. Кроме того, пациентов, при необходимости, могут пригласить на очную консультацию и даже предложить им госпитализацию в столичных клиниках.

Консультации проводятся для пациентов со следующими заболеваниями: врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей: артериальная и венозная, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: telemed.oblakozdorovia.ru и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с). А также медицинских документов в отсканированном или сфотографированном виде.

Для получения телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» необходима следующая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии).

В свою очередь, для получения телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» необходима следующая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, результаты КТ, МРТ (при наличии).

Срок проведения проекта до 31 октября 2021 года.