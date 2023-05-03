Ежегодная акция «Нам важен каждый солдат» стартовала в преддверии Дня Победы в Липецкой областной научной универсальной библиотеке. Здесь всем, кто разыскивает родственников, пропавших без вести в военные годы, сотрудники отдела электронных ресурсов бесплатно помогут найти информацию об участниках войны с помощью сайтов Министерства обороны РФ. Кроме того, всем желающим покажут, как работать с архивными документами по призыву и мобилизации с территории Липецкой области в период с 1941 по 1945 годы.

«Во время Великой Отечественной войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

Акция продлится до 22 июня. Во время ее проведения все желающие смогут посетить экспозицию «Письма Великой Отечественной войны», созданную на основе материалов краеведческого ресурса «Память Вечного огня» (war.lib48.ru). Записаться на экскурсию по выставке и узнать подробности об акции можно по телефону 22-79-10, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.