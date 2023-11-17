Девятый Географический диктант пройдет 19 ноября на всех континентах, включая Антарктиду, и даже на Международной космической станции на околоземной орбите. Масштабная международная просветительская акция, организатором которой выступает Русское географическое общество, нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России.

Географический диктант пройдет в очно-дистанционном формате. Продолжительность — 45 минут. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов. Задания озвучат актер Дмитрий Харатьян и певец Олег Газманов. Традиционным голосом Диктанта станет телеведущая и советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина. Центральной площадкой будет МГУ имени М. В. Ломоносова. За рубежом мероприятие пройдет в 107 странах, впервые присоединится Танзания.

В Липецке основной площадкой Диктанта традиционно станет Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 19 ноября участников ждут по адресу улица Ленина, 42, корпус 1, аудитория 305. Регистрация участников начнется в 11:00, старт – в 12:00. Обязательна предварительная регистрация на сайте. При себе нужно иметь паспорт. Другие площадки написания Диктанта здесь.

Чтобы хорошо подготовиться к Географическому диктанту, можно пройти его демоверсию на сайте РГО. «Организаторы подготавливают очень интересные и разнообразные вопросы на темы, которые после хочется изучить более подробно. Подобные мероприятия стимулируют граждан к изучению родной страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.