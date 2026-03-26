Липчане смогут оперативно проверить свою цифровую грамотность

Партийный проект «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» с 7 по 14 апреля проводит цифровой диктант во всех регионах РФ. Пройти бесплатное онлайн-тестирование и получить сертификат может любой совершеннолетний гражданин России на сайте партийного проекта «Цифровая Россия».

Цифровой диктант направлен на объективную оценку уровня цифровой грамотности и анализ эффективности программ цифрового просвещения. Полученные данные станут основой для актуализации образовательных материалов и дальнейшего совершенствования просветительских программ. Результаты всероссийской проверки цифровой грамотности будут учтены при реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Вопросы диктанта формируются с учетом особенностей различных целевых аудиторий и уровня подготовки участников. Отдельные блоки заданий ориентированы на школьников и молодёжь, активно использующих цифровые сервисы и соцсети, на студентов и молодых специалистов, на граждан, применяющих цифровые инструменты в профессиональной деятельности, на представителей социальной сферы, а также на граждан старшего возраста и пенсионеров, для которых особенно актуальны вопросы защиты персональных данных и противодействия мошенничеству.

Структура диктанта включает вопросы разного уровня сложности – от базовых тем использования государственных онлайн-сервисов до практико-ориентированных кейсов по информационной безопасности, распознаванию фишинговых схем, защите от кибермошенничества, использованию отечественных цифровых платформ и пониманию прав и обязанностей пользователя в цифровой среде.

«Наша страна сейчас идет по пути быстрого освоения ИТ-разработок и внедрения цифровых сервисов. Они делают нашу жизнь комфортнее, работу – продуктивнее. При этом очень важно понимать, что, как в любой другой сфере, здесь могут быть риски, к встрече с которыми можно подготовиться или избежать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.