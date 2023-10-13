Жители Липецкой области смогут оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

«Одной из главных функций является сбор показаний приборов учета и оплата счетов за коммунальные услуги в одном приложении. Это позволяет экономить время и значительно упрощает взаимодействие с коммунальными службами. Помимо этого, владельцы квартир могут получить информацию о проведении капитального ремонта, проводить собрания собственников онлайн, а если приближается срок поверки счётчиков, приложение пришлёт уведомление об этом. Таким образом, данный сервис отвечает запросам всех пользователей – как собственников квартир, так и управляющих организаций, а также государственных жилищных инспекций и органов власти. Удобство приложения оценили уже около 500 тысяч россиян», – сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

С помощью сервиса собственники квартир могут передавать показания счётчиков, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, обращаться в управляющую компанию, отслеживать график работ по капитальному ремонту, инициировать онлайн-собрание или проголосовать на нём и решать многие другие вопросы

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя.