Семейный выходной «Горизонт возможностей» пройдёт на Зелёном острове в Липецке 31 августа. Интерактивные площадки и выставки, рассчитанные на участников мероприятия всех возрастов, покажут главные достижения региона в различных сферах.

Тематические стенды представят отраслевые управления и муниципальные образования Липецкой области. Расскажут о развитии спорта, образования, сельского хозяйства, культуры, туризма, экономики, соцсферы и здравоохранения.

Гости праздника смогут принять участие в традиционных народных играх и забавах на площадке «Мусаткиного двора», освоить азы кузнечного дела и стрельбы из лука в зоне парка «Аргамач». Будет работать ярмарка местных брендов и фудкорт, где липчане смогут попробовать блюда по аутентичным рецептам из продуктов, выращенных в регионе. Организаторы также приготовили для посетителей Зелёного острова тест-драйв электромобиля «Эволют», лазертаг, зорбленд, сад из флагов и множество фотозон. Кульминацией праздника станет запуск воздушных змеев.

«Будет очень много интерактива – для всех возрастов. Мы осознанно сделали акцент на семейной составляющей, ведь такие праздники помогают создавать совместные приятные воспоминания, которые останутся на протяжении всей жизни. Отличная возможность провести последний летний день этого года в кругу самых близких», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.