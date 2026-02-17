Липчане смогут подтверждать льготы на проезд через цифровой ID в приложении MAX с 1 марта

Жители Липецкой области получили новый удобный способ подтверждения права на льготный проезд. С 1 марта 2026 года это можно будет сделать с помощью цифрового удостоверения в приложении MAX. Соответствующие изменения в региональное законодательство уже готовятся, а вопрос с перевозчиками полностью проработан .

Цифровой ID станет полноценной альтернативой бумажным документам и пластиковым социальным картам при приобретении проездных билетов и оплате проезда в общественном транспорте.

Как оформить цифровое удостоверение:

Обновить приложения «Госуслуги» и MAX до последних версий;

Иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг;

Дать согласие Социальному фонду в приложении;

Создать «Цифровой ID» в профиле MAX и подтвердить личность.

После выполнения этих шагов документ загрузится автоматически и всегда будет доступен в смартфоне. Цифровой ID подойдёт не только для подтверждения льготного проезда, но и при бесплатном посещении музеев, подтверждение права на социальные услуги.

По всем вопросам оформления можно обращаться в отделение Социального фонда России по Липецкой области по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01.

«Нововведение с цифровым ID в приложении MAX — ещё один шаг к тому, чтобы сделать получение социальных услуг максимально быстрым и удобным для жителей региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.