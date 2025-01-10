С 1 января 2025 года выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) даст право на получение налогового вычета.

ГТО – это комплекс физических упражнений, нормативов и спортивных дисциплин для граждан всех возрастов. Программа состоит из нескольких ступеней, каждая из которых включает упражнения на выносливость, гибкость, скоростные возможности и координацию.

Важно, чтобы в год выполнения нормативов комплекса ГТО была пройдена диспансеризация. Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют. Размер вычета составляет 18 000 рублей в год. Эта сумма не облагается налогом. Вычет предоставляется тем гражданам, которые впервые награждены знаком отличия ГТО, или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак. Налоговый вычет может быть получен в 2025 году у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него.

Также налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно, не посещая налоговую инспекцию онлайн, с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц). В 2024 году нормативы комплекса ГТО выполнили более 3 0 тыс. жителей Липецкой области, из них более 22 тыс. – на знаки отличия.

Знаки за 1-й и 2-й кварталы 2024 года были присланы Федеральной дирекцией спортивных мероприятий в конце декабря 2024 года. В первые недели января они будут переданы в муниципальные центры тестирования. Обговорить дату получения знака отличия и удостоверения можно после 15 января в центрах тестирования, где вы выполняли нормативы.